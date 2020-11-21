ندوة علمية حول التوافق السياسي ودوره في حل أزمات ليبيا بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 21 نوفمبر 2020, 08:14 مساء
ندوة حول التوافق السياسي ودوره في حل أزمات ليبيا بطبرق, 21 نوفمبر 2020. (بوابة الوسط)

نظم معهد الكتاب العربي للتعليم والتدريب والاستشارات، اليوم السبت، ندوة علمية حول التوافق السياسي ودوره في حل أزمات ليبيا بحضور نخبة من المهتمين بالشأن السياسي بطبرق.

وقال هلال أطوير رئيس مجلس إدارة معهد الكتاب العربي لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من هذه الندوة هي دعوة الناس حول الالتفاف للاتفاق السياسي لأنه المخرج الوحيد للخروج من عنق الزجاجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أشلاء الوطن المترامي الأطراف دون التنازل عن حقوق كل إقليم.

وأضاف أطوير، أن معهد الكتاب العربي خلق جسرًا للتواصل بين المهتمين بالشأن السياسي الليبي عمومًا، وتقريب وجهات النظر بين المختلفين سياسيًا من خلال طرح واعٍ ومتقدم للمشهد السياسي الليبي المعقد، والتمسك بالأمور الثانوية من بعض أصحاب المصالح الشخصية أسوة بالأمور الأساسية وتوعية الناس بماهية التنازل عن الأمور البسيطة من أجل بقاء الوطن واحد موحد.

وحضر هذه الندوة ثلة من المثقفين والمهتمين بالشأن السياسي بمدينة طبرق.

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