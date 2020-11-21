مجلس النواب بطرابلس: اجتماع تشاوري في المغرب تعقبه «جلسة بنصاب كامل داخل ليبيا»

أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس قبل التوجه إلى المغرب, 21 نوفمبر 2020. (مجلس النواب في طرابلس)

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس إن جميع أعضاء المجلس المنعقدين في العاصمة الليبية، توجهوا إلى المملكة المغربية اليوم، لإجراء اجتماع تشاوري، تعقبه «جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا».

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الوفد توجه إلى مدينة طنجة بناءً على دعوة المملكة المغربية؛ لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب «طرابلس»، والذي ستعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع.

وفي أواخر سبتمبر، انتقد النواب المجتمعون في طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية مع مجلس النواب في طبرق، التي كان آخرها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.

ووجه مجلس النواب المنعقد في طرابلس خطابًا إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكدًا فيه أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ مايو 2019 «جاء كرد فعل رافض للعدوان على العاصمة»، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي.