«حرس المنشآت النفطية»: تسيير دورية لكشف الأنابيب من حقل الفيل إلى مجمع مليتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 01:56 مساء
دورية تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية. (الجهاز)

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية تسيير دورية، اليوم السبت، لكشف الأنابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والصمامات من حقل الفيل إلى مجمع مليتة.

وأوضح أن الدورية ستمر بمنطقة الشبيكة وجنوب العجيلات وصولاً إلى الصمام رقم 10 بمدينة الرياينة، مضيفًا في بيان أن ذلك يأتي في «إطار المتابعة الدورية لخطوط النفط والغاز المغذي لمجمع مليتة النفطي وبتعليمات العميد علي امحمد الذيب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية»، حسب صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

وأشار إلى أن الدورية شارك فيها صباح اليوم السبت، «وحدة حماية خطوط النفط والغاز (كتيبة عقبة بن نافع) التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بالتعاون مع مدير حقل الفيل النفطي ومدير الأمن الصناعي بالحقول وفريق فني متخصص تابع إلى مجمع مليتة».

ونبه الجهاز إلى أن الدورية تهدف إلى كشف الأنابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والصمامات وجمع البيانات وأخذ عينات وتقييم حالة خط التصدير والمحطات على طول الخط من حقل الفيل إلى مجمع مليتة.

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