شركة «الهروج»: الانتهاء من عمرة ضاغطة غاز بحقل آمال النفطي

جانب من أعمال صيانة ضاغطة الغاز رقم 2 بالمحطة الثالثة بحقل آمال النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، الجمعة، الانتهاء من «العمرة الجسيمة لضاغطة الغاز رقم 2 بالمحطة الثالثة بحقل آمال النفطي».



وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز «يتم لأول مرة في تاريخ الشركة من قبل فريق الصيانة الجسيمة بالحقل، وفي زمن قياسي وبجدارة وحرفية عالية من تخطيط وإعداد ومتابعة وتنفيد، رغم الظروف القاهرة التي تمر بها الشركة خاصة والبلاد عامة».



وأشارت إلى أن الانتهاء من العمرة تم أيضًا من خلال «التشجيع المستمر ومنح الثقة التامة من قبل إدارة الشركة بمستخدمي الشركة من العنصر الوطني»، موجهة الشكر إلى جميع المشاركين في العمل.

جانب من أعمال صيانة ضاغطة الغاز رقم 2 بالمحطة الثالثة بحقل آمال النفطي. (شركة الهروج للعمليات النفطية)