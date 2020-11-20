20 إصابة و3 وفيات بـ«كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 11:19 مساء
مستشفى ابن سينا في سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، الجمعة، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و 3 حالات وفيات، وفق آخر تحديث للوضع الوبائي في نطاق البلدية. 

وأوضحت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إجمالي الحالات المسجلة منذ انتشار الوباء في البلاد يبلغ 283 حالة، من بينها 106 نشطة، و25 وفيات، و152 حالة شفاء، استنادا إلى أرقام أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في سرت.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة، أحصى مركز مكافحة الأمراض 802 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا ، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال المركز في بيانه رقم «255»إنه تسلم، الخميس، 5389 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 4587 عينة، وإيجابية 802 عينة، إضافة إلى 794 حالة شفاء من الفيروس، وست حالات وفاة.

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