300 ألف جنيه إسترليني مساهمة بريطانية لدعم ملتقى الحوار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 07:05 مساء
من مراسم توقيع الاتفاق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا والمملكة المتحدة. (الإنترنت)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا توقيع اتفاقية مع المملكة المتحدة تتبرع بموجبها الأخيرة بـ300 ألف جنيه إسترليني (295.656 ألف دولار أمريكي) لبرنامج الحوار السياسي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وحسب الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد وقع الاتفاق ممثل البرنامج جيراردو نوتو والسفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون اتفاقية الخميس، حيث من المقرر أن تخصص «هذه المساهمة الجديدة لدعم الحوار الليبي الداخلي ، على النحو المبين في استنتاجات برلين ، التي أقرها قرار مجلس الأمن 2510». 

وبهذه المساهمة الجديدة ، بلغ إجمالي التمويل البريطاني إلى برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 6.5 مليون جنيه إسترليني (7.5 مليون دولار أميركي) المخصص لدعم تسوية سياسية شاملة في ليبيا ، والحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضا: جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس

وخلال حفل التوقيع ، قالت القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز: إن «هذه المساهمة هي أحدث شهادة على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه المملكة المتحدة منذ فترة طويلة لحل سياسي للأزمة الليبية ، تحت رعاية الأمم المتحدة من خلال المحادثات بين الليبيين ، والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». 

ودعا السفير هوبتون:«جميع الأطراف والفاعلين السياسيين في جميع أنحاء ليبيا إلى مواكبة طموح الشعب الليبي ؛ طموح للسيادة والاستقرار والأمن والازدهار تستحقه ليبيا بغنى»، وقال «تواصل المملكة المتحدة دورها كشريك قوي لليبيا». بدوره، قال الممثل الأممي المقيم: «إن جهود صنع السلام من قبل جميع الممثلين الليبيين الذين شاركوا في منتدى الحوار السياسي الليبي ستحدث فرقًا في مستقبل البلاد من حيث المصالحة والعدالة الانتقالية والحكم الديمقراطي وتحقيق الاستقرار».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
العدد 261 من جريدة «الوسط»: كواليس مشاورات ملتقى تونس.. وخطط بديلة للعام الدراسي...
ليبيا
ديوان المحاسبة يؤكد إحالة أسماء مسؤولين بينهم السراج إلى النائب العام بسبب ...
ليبيا
المندوب الألماني يدعو إلى «انسحاب كامل وفوري» للمقاتلين الأجانب من ليبيا
ليبيا
وليامز: الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا
ليبيا
«آبل» تدفع تعويضات لإنهاء ملاحقات بشأن تقليص متعمد لأداء أجهزتها
علوم وتكنولوجيا
«بي بي سي» تحقق في مقابلة أجرتها مع الأميرة ديانا العام 1995
دولى
بعد ملتقى تونس.. مخاوف من سيناريو القفز إلى الانتخابات دون مرجعية دستورية
ليبيا
مصادر دبلوماسية: أفريقيا تتخلى عن تعطيل مرشح واشنطن لمنصب المبعوث الأممي الخاص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيونتك» يعلن موعدًا محتملا لتوزيع لقاح «كورونا»