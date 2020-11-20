باشاغا يبحث في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية تعزيز العمل الأمني المشترك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 03:45 مساء
لقاء باشاغا في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، 20 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن اللقاء تطرق إلى «عديد المواضيع الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة لعديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

- باشاغا يبحث مع لودريان سبل تعزيز الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا
- باشاغا يجتمع مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين في باريس
- باشاغا يوقع مع مؤسسة أمنية فرنسية مذكرة تفاهم بمجال تطوير نظم التحقق من الهوية
- باشاغا في زيارة رسمية لفرنسا للقاء قيادات أمنية وسياسية

ويأتي اللقاء ضمن زيارة رسمية يجريها باشاغا والوفد المرافق له للعاصمة الفرنسية باريس في إطار «الرفع من إمكانات وقدرات وزارة الداخلية وتوفير أحدث الأمكانات وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية»، حسب البيان.

وبدأ باشاغا الأربعاء الماضي زيارته إلى فرنسا، التي وقع خلالها مع مؤسسة أمنية فرنسية متخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى. والتقى باشاغا خلال الزيارة، وزيري الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، والداخلية جيرالد دارمانان.

لقاء باشاغا في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، 20 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
لقاء باشاغا في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، 20 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
لقاء باشاغا في باريس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، 20 نوفمبر 2020. (داخلية الوفاق)
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