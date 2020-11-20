2.6 مليار دينار عجزا في الإيرادات النفطية خلال 10 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 01:11 مساء
مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس، (أرشيفية: رويترز)

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي عن تحقيق عجز في الإيرادات النفطية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2020 يقدر بنحو 2.6 مليار دينار ليبي.

وحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، فقد حقق قطاع النفط في ليبيا إيرادات فعلية تقدر بنحو 2.4 مليار دينار مقارنة بنحو 5 مليارات مقدرة حسب الترتيبات المالية.

وحققت إيرادات الضرائب 485 مليون دينار ليبي مقارنة بنحو 1.083 مليار دينار مقدرة حسب الترتيبات المالية، ما رفع عجز الإيرادات إلى 598 مليون دينار ليبي، فيما بلغ العجز في إيرادات الجمارك 223 مليون دينار مقارنة بنحو 333 مليونا مقدرة حسب الترتيبات المالية.

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وبلغ العجز في إيرادات الاتصالات 251 مليون دينار مقارنة بنحو 333 مليون دينار مقدرة في الترتيبات المالية، فيما لم يحقق المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي عجزا أو فائضا في الميزانية بعدما تساوت الإيرادات الفعلية والمقدرة بنحو 250 مليون دينار، بالإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية.

وحققت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي عجزا مقداره 133 مليون دينار مقارنة بنحو 333 مليون دينار مقدرة بالترتيبات المالية، فيما بلغت إيرادات بند رسم الخدمات وإيرادات أخرى الفعلية نحو 360 مليون دينار مقارنة بـ607 مليون دينار مقدرة حسب الترتيبات المالية ليحقق عجزا مقداره 247 مليونا.

وبلغ الفائض في بند تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد نحو 27 مليون ديار مقارنة بـ138 مليون دينار مقدرة حسب الترتيبات المالية، فيما بلغ العجز في إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 4.05 مليار دينار مقارنة بنحو 8.077 مليار دينار مقدرة حسب الترتيبات المالية.

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