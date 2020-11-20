ميناء بنغازي يستقبل 720 سيارة قادمة من كوريا

سيارات في ميناء بنغازي، 9 يونيو 2020، (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، الجمعة، السفينة «GMT Astro» التابعة للخط الملاحي المنتظم «CIG Lines» التابعة للوكيل الملاحي شركة «ميار» للتوكيلات الملاحية.

وقال الناطق الإعلامي لميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، إن السفينة قدمت من مينا «إنشون» بكوريا وميناء «العقبة» في الأردن، وعلى متنها 720 سيارة، حسب البيان المنشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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وقبل خمسة أيام، استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري خمس سفن شحن على متنها آلاف الأطنان من حبوب الشعير إضافة إلى أطنان من الأسمنت وغيرها من السلع والبضائع المختلفة.