غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 09:34 صباحا
طلاب يؤدون امتحانات الإعدادية في أحد مدارس البريقة، 7 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

يتوجه نحو 290 طالبا وطالبة، غدا السبت، لأداء امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في مدينة سرت، على ما أعلن مدير مكتب الامتحانات ببلدية سرت عبدالله سعيد.

وأوضح سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عدد طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي في سرت يبلغ 120 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي 170 طالبا وطالبة.

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وأشار إلى تخصيص لجنتين فحسب لهذه الامتحانات إحداهما لجنة «المجد» والأخرى لجنة «شهداء تاقرفت»، على أن تتواصل الامتحانات لمدة أسبوع ابتداء من غد السبت. واشتكى المصدر «ضعف الإمكانات وانعدام الدعم المقدم من بلدية سرت ومراقبة تعليم سرت» بالخصوص.

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