محمد بن شتوان رئيسا لـ«مليتة للنفط»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 01:53 صباحا
أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تكليف محمد بن شتوان بوظيفة رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز خلفاً لحسين بوسليانة.

وحسب القرار، الذي نشرته صفحة حقل الفيل النفطي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس، فقد جرى «تكليف محمد حسن جابر بعضوية لجنة الإدارة خلفاً للسيد أنور الشهلول»، كذلك تقرر تعيين محمد خليفة قشوط عضوا بمجلس إدارة الشركة.

 يُذكر انه محمد بن شتوان كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وحسب القرار الجديد فقد بات بن شتوان يترأس شركة مليتة للنفط والغاز التي تقتسم فيها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية الحصص بالتساوي (المؤسسة الوطنية للنفط 50% وإيني 50%).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
وليامز: الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا
ليبيا
«آبل» تدفع تعويضات لإنهاء ملاحقات بشأن تقليص متعمد لأداء أجهزتها
علوم وتكنولوجيا
«بي بي سي» تحقق في مقابلة أجرتها مع الأميرة ديانا العام 1995
دولى
بعد ملتقى تونس.. مخاوف من سيناريو القفز إلى الانتخابات دون مرجعية دستورية
ليبيا
مصادر دبلوماسية: أفريقيا تتخلى عن تعطيل مرشح واشنطن لمنصب المبعوث الأممي الخاص ...
ليبيا
نحو 60 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطالبون بتعليق عضوية من تناولتهم «المزاعم ...
ليبيا
رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟