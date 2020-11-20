محمد بن شتوان رئيسا لـ«مليتة للنفط»

أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تكليف محمد بن شتوان بوظيفة رئيس مجلس إدارة شركة مليتة للنفط والغاز خلفاً لحسين بوسليانة.

وحسب القرار، الذي نشرته صفحة حقل الفيل النفطي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس، فقد جرى «تكليف محمد حسن جابر بعضوية لجنة الإدارة خلفاً للسيد أنور الشهلول»، كذلك تقرر تعيين محمد خليفة قشوط عضوا بمجلس إدارة الشركة.

يُذكر انه محمد بن شتوان كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وحسب القرار الجديد فقد بات بن شتوان يترأس شركة مليتة للنفط والغاز التي تقتسم فيها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية الحصص بالتساوي (المؤسسة الوطنية للنفط 50% وإيني 50%).