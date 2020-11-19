باشاغا يتفق مع وزير الداخلية الفرنسي على تدريب «قوة نخبة شرطية ليبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 11:13 مساء
لقاء باشاغا ووزير الداخلية الفرنسي في باريس. الخميس 19 نوفمبر 2020. (حساب باشاغا على تويتر)

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إنه اتفاق مع وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، على «تدريب قوة نخبة شرطية ليبية بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية».

والتقى باشاغا في باريس، اليوم الخميس، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، واصفا الاجتماع معه في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» بالـ«إيجابي» وقال عنه «ركزنا فيه على تعزيز التعاون الأمني بين بلدينا، وبالأخص في مجالات التدريب وأمن الحدود والسواحل».

وأضاف باشاغا في تغريدة ثانية قائلا: «اتفقنا على تدريب قوة نخبة شرطية ليبية بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية، وتدريب عناصر أخرى في مجال كشف تزوير الوثائق التعريفية. اتفقنا أيضا على التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل، عبر إمدادنا بالتقنيات والمعدات اللازمة لذلك».

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والتقى باشاغا أيضا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان حيث ناقش معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

لقاء باشاغا ووزير الداخلية الفرنسي في باريس. الخميس 19 نوفمبر 2020. (حساب باشاغا على تويتر)
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