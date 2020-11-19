3 ملفات اقتصادية في لقاء معيتيق والكبير

معيتيق والكبير خلال لقاء في العاصمة طرابلس الخميس. (فيسبوك)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير عددا من الملفات الاقتصادية اليوم الخميس.

وقال معيتيق، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «اللقاء استعرض الشأن الاقتصادي واجراءات المزمع القيام بها قريبا للتخفيف من ارتفاع الاسعار ومعالجة التضخم بفتح منظومات بيع النقد الاجنبي ولكافة الأغراض».

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وبحث اللقاء «توحيد سعر الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي للقطاع العام والخاص» و«مستجدات اعداد الترتيبات المالية للسنة 2021 والتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة لضمان تنفيذها»، وفق نائب رئيس المجلس الرئاسي.