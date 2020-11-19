المندوب البريطاني أمام مجلس الأمن: نرحب بمخرجات ملتقى تونس ووقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 05:52 مساء

عبر مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن ترحيب بلاده بمخرجات ملتقى تونس للحوار السياسي الليبي الذي انتهت جولته الأولى الأحد الماضي، مشيدًا بتوصل الأطراف الليبية إلى خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات عامة وبرلمانية في ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال مداخلة للمندوب البريطاني في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول مستجدات الأوضاع في ليبيا قدمت خلالها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إحاطة.

وقال المندوب البريطاني: «نرحب بشجاعة الأطراف الليبية التي توصلت إلى وقف إطلاق النار ورسم خريطة طريق تؤدي إلى الانتخابات»، داعيًا إلى ضرورة مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ليبيا ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة.

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