وليامز: الوضع في ليبيا لا يزال هشا ولم يبدأ سحب القوات من خطوط التماس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الوضع في ليبيا «لا يزال هشًّا»، وإنه لم يبدأ الطرفان حتى الآن في سحب قواتهما من خطوط التماس» حسبما جرى الاتفاق عليه بين وفدي القيادة العامة وحكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

وطالبت وليامز، في إحاطة قدمتها اليوم الخميس عبر الفيديو، مجلس الأمن الدولي، بإيجاد «أدوات تمنع عرقلة الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا»، داعية إياه إلى استخدامها لمنع تدهور الأوضاع في البلاد مجددًا.

وقالت وليامز إنه «يتعين القيام بمزيد العمل، والليبيون قاموا بدورهم، ونحن مدينون لهم».