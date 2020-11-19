«الصليب الأحمر» تدعم مركز عزل وادي عتبة بمولد كهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 05:07 مساء
«الصليب الأحمر» تدعم مركز عزل وادي عتبة بمولد كهرباء، 19 نوفمبر 2020. (صفحة الصليب الأحمر على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، اليوم الخميس، تقديم مولد كهربائي إلى مركز العزل في بلدية وادي عتبة، لمساعدته على استمرار عمله أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تواصل دعم المراكز الصحية في مختلف ربوع ليبيا في الاستجابة لانتشار وباء فيروس «كورونا المستجد» عبر تقديمها «معدات حماية شخصية، ومواد وأدوات تعقيم، وتدريبات على سبل الوقاية وإدارة حالات الوفاة، ومولدات كهربائية».

- «الصليب الأحمر» يقدم مواد غذائية لرابطة ذوي الإعاقة ببلدية براك الشاطئ

وقدمت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في ليبيا، أمس الأربعاء، مواد غذائية لرابطة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية براك الشاطئ، وذلك ضمن جهودها في سبيل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل ذوي الإعاقة.

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