«الصليب الأحمر» تبحث دعم النازحين وذوي الإعاقة في بلدية مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 04:37 مساء
اجتماع وفد اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة. (بلدية مصراتة)

بحث عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، خلال استقبالهم اليوم الخميس، مع بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» بديوان البلدية، سبل دعم النازحين وذوي الإعاقة، بحسب ما نشرته بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت بلدية مصراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن رئيس بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» بارك خلال الزيارة لعميد وأعضاء المجلس البلدي توليهم مهامهم الرسمية، راجيًا لهم التوفيق.

وأوضح أن الزيارة جرى خلالها طرح ومناقشة عدة مواضيع ذات الشأن الإنساني، منها: «تلبية الاحتياجات الإنسانية من دعم ذوي الإعاقة داخل البلدية من خلال مركز الأطراف الصناعية، ودعم الأسر النازحة عينيًّا ونقديًّا، وتقديم المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية الأساسية، وتوفير المياه النظيفة وتحسين مرافق الصرف الصحي داخل البلدية».

وأضافت أن بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» أعربت في ختام الزيارة عن أملها في أن تقدم هذه الخدمات على الوجه الأكمل في ربوع البلدية بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.

اجتماع وفد اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة. (بلدية مصراتة)
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