«الإنشاءات النفطية» تخطط لدخول مشروعات قياس التدفق بخزانات الخام والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 02:37 مساء
اجتماع شركة الإنشاءات النفطية وإدارة التفتيش بمؤسسة النفط، 18 نوفمبر 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

تخطط الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية المساهمة للدخول في المشاريع المتعلقة بمنظومات قياس التدفق بخزانات النفط والغاز.

وزارت لجنة إدارة الشركة أمس الأربعاء، الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في مقرها برأس لانوف؛ لبحث سبل دعم الشركة في هذا الإطار، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

واطلعت إدارة «الإنشاءات النفطية» علي خطة العمل، والمتطلبات الفنية للاعتماد المرحلي لمنظومات القياس، إضافة إلى المعايير القياسية الدولية الخاصة ببرامج المعايرة.

وجري التباحث حول الإجراءات العملية للتواصل مع الشركات المصنعة لمنظومات القياس، والشركات المتخصصة في المعايرة المعتمدة؛ بهدف توطين أعمال المعايرة لمنظومات القياس.

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