طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 11:14 صباحا
عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 242 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانية بـ84 حالة، ثم صبراتة بـ34 حالة، و21 حالة في زليتن، و20 حالة في سرت، و19 حالة في الزنتان، و16 حالة في زوارة، و12 حالة في الزهراء، وعشر حالات في خليج السدرة، وتسع حالات في كل من باطن الجبل وجنزور، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من الشاطئ وبني وليد، وسبع حالات في سبها، وخمس حالات في الحوامد، وأربع حالات في كل من غريان والماية، وثلاث حالات في كل من الزاوية الغرب وسواني بن آدم والعامرية والغريفة وصرمان والخمس والقرة بوللي، وحالتين في كل من أجدابيا وظاهر الجبل وقصر الأخيار، وحالة واحدة في كل من طبرق ومسلاتة.

وتماثل للشفاء 666 حالة منها 452 حالة في طرابلس، و20 حالة في صرمان، وحالتان في أجدابيا، وثلاث حالات في غريان، و50 حالة في صبراتة، و109 حالات في مصراتة، و14 حالة في زليتن، و15 حالة في الزنتان، وحالة واحدة في خليج السدرة.

في حين توفي تسعة آخرون، بينهم حالة واحدة في كل من طرابلس وصرمان والخمس ومسلاتة ومصراتة وزليتن، وثلاث حالات في سرت.

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