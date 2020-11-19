«مكافحة الأمراض»: 541 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 666 حالة

عناصر طبية بلجنة مكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل541 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتماثل للشفاء 666 مصابا، في حين توفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 4136 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 189 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 390 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 77 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق سبع عينات.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 89 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 92 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 86 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 138 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا 14 عينة، ومختبر فرع المركز زوارة سبع عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 92 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 14 عينة، ومختبر مركز مصراته الطبي 122 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 76 ألفا وست حالات، منها 28 ألفا و151 حالة نشطة، و46 ألفا و793 متعافيا، في حين توفي 1062 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.