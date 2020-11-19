«النهر الصناعي»: صيانة مضخات الحقول لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 09:47 صباحا
المياه تخرج من أحد الآبار في حقل بالنهر الصناعي، 18 نوفمبر 2020، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

كشف جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» عن إجراء صيانة وإرساء للمضخات الغاطسة في عدة حقول مياه؛ من أجل رفع معدلات الإنتاج.

وينفذ الأعمال فرق التشغيل والصيانة بإدارة المنطقة الجنوبية وفريق الدعم بإدارة المنطقة الشمالية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وسبق أن أرجع الجهاز، في بيانات سابقة، تكرر مشكلة انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك، إلى تذبذب في التغذية الكهربائية الواصلة إلى حقول الآبار ومحطات ضخ المياه، إضافة إلى الوصلات غير الشرعية عليها.

جانب من أعمال صيانة الحقول
جانب من أعمال صيانة الحقول
جانب من أعمال صيانة الحقول
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟