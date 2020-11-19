«النهر الصناعي»: صيانة مضخات الحقول لزيادة الإنتاج

المياه تخرج من أحد الآبار في حقل بالنهر الصناعي، 18 نوفمبر 2020، (صفحة الجهاز على فيسبوك)

كشف جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» عن إجراء صيانة وإرساء للمضخات الغاطسة في عدة حقول مياه؛ من أجل رفع معدلات الإنتاج.

وينفذ الأعمال فرق التشغيل والصيانة بإدارة المنطقة الجنوبية وفريق الدعم بإدارة المنطقة الشمالية، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وسبق أن أرجع الجهاز، في بيانات سابقة، تكرر مشكلة انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك، إلى تذبذب في التغذية الكهربائية الواصلة إلى حقول الآبار ومحطات ضخ المياه، إضافة إلى الوصلات غير الشرعية عليها.

جانب من أعمال صيانة الحقول

جانب من أعمال صيانة الحقول

جانب من أعمال صيانة الحقول