«رويترز»: مخاوف حول أسعار النفط بسبب نية ليبيا زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 09:02 صباحا
موقع إنتاج في حقل النافورة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء «رويترز» إن هناك مخاوف بشأن أسعار النفط في سوق الطاقة بسبب نية ليبيا زيادة إنتاجها من الخام، مما يدفعها إلى التراجع.

وأشارت، اليوم الخميس، إلى اللقاء بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «توتال» الفرنسية، لبحث جهود الأولى لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها.

يذكر أن رئيس «توتال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان ميشيل عبر عن «رغبة الشركة في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا»، وذلك في اتصال عن بعد مع رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء.

وناقش الطرفان «مساعي المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات»، كما تناولا «التحديات التي تواجهها المؤسسة، وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال أعمال الصيانة بكل مواقعها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع ...
ليبيا
الولايات المتحدة تسمح لطائرات «737 ماكس» من «بوينغ» بالطيران مجددا
دولى
ترامب يقيل مسؤولًا عن أمن الانتخابات الرئاسية
دولى
دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي
رياضة عالمية
ليبيا في مذكراته.. أوباما «انزعج» من توريط دولتين له.. وبايدن وصف خوض الحرب ...
ليبيا
لماذا تخلف المرجيني عن الدامجة والمريمي في منتخب ليبيا؟
رياضة محلية
قرار من القنصلية في صفاقس للتسهيل على الليبيين المغادرين تونس
ليبيا
عشرات آلاف الشكاوى من انتهاكات جنسية تطال حركة كشفية أميركية
منوعات
ورطة لمنتخب ليبيا.. وتونس تحلق في الصدارة بعد ساعات
رياضة محلية
نجاة أسترالي في الحادية والتسعين من حادث قفز بالمظلة
منوعات
«نيويورك تايمز»: ترامب بحث مع مستشاريه ضرب موقع نووي إيراني
دولى
شخص ينتحل شخصية طالب ثانوية لأداء امتحاناته بغريان.. وقرار عاجل من «التعليم»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة» تجيب.. كيف تعد ملفا للعلاج على نفقة الدولة؟