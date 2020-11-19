«رويترز»: مخاوف حول أسعار النفط بسبب نية ليبيا زيادة الإنتاج

موقع إنتاج في حقل النافورة، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء «رويترز» إن هناك مخاوف بشأن أسعار النفط في سوق الطاقة بسبب نية ليبيا زيادة إنتاجها من الخام، مما يدفعها إلى التراجع.

وأشارت، اليوم الخميس، إلى اللقاء بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «توتال» الفرنسية، لبحث جهود الأولى لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها.

يذكر أن رئيس «توتال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفان ميشيل عبر عن «رغبة الشركة في توسيع قاعدة استثماراتها في ليبيا»، وذلك في اتصال عن بعد مع رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء.

وناقش الطرفان «مساعي المؤسسة لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات»، كما تناولا «التحديات التي تواجهها المؤسسة، وفي مقدمتها الميزانيات اللازمة لتسيير أعمال القطاع، وإنجاز المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ستدعم الاقتصاد الوطني، واستكمال أعمال الصيانة بكل مواقعها».