القبلاوي: «الكونغرس» يعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 08:22 صباحا
مبنى الكونغرس الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن مجلس النواب الأميركي «الكونغرس» اعتمد قانون دعم الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن القانون يختص بوضع الإطار السياسي لوزارة الخارجية الأميركية تجاه ليبيا، ويدعو إلى الحد من التدخلات الدولية، ودعم المسار الديمقراطي، حسب تغريدته على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أمس الأربعاء.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بـ«الكونغرس» أدخلت في يونيو المنصرم تعديلات على مشروع القانون وقدمتها إلى الكونغرس للبت فيها.

وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

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