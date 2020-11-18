عمداء بلديات فزان يوجهون مطالب للبعثة الأممية ولجنة العشرة العسكرية

من اجتماع مجلس بلديات فزان. (المكتب الإعلامي لبلدية سبها)

رحب مجلس بلديات فزان بالمخرجات الاولية لملتقى الحوار الليبي بتونس خصوصا التوافق على الذهاب نحو إنهاء أزمة تعدد الشرعيات بإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية نهاية العام المقبل .

ودعا الاجتماع الثاني لعمداء المجالس البلدية لبلديات فزان، الأربعاء، إلى إشراك مجلس بلديات فزان في مراقبة تنفيذ أى مخرجات على مستوى السياسي و الاقتصادي من قبل البعثة الاممية، وإطلاق مسار رابع ( إجتماعي ) بناء على رؤية مجلس بلديات فزان، وفق بيان صحفي نشره المكتب الإعلامي للمجلس البلدي سبها.

غات أو سبها مقرا للجنة 75

واقترح عمداء بلديات الجنوب على البعثة الاممية أن «يكون مقر لجنة 75 في إحدى مدن فزان وتنعقد الجولة الثانية في إحدى هذه المدن (غات أو سبها) ، مطالبا «لجنة 5+5 المعرفة بلجنة 10 لوضع الية لتأمين الحدود الليبية بالمنطقة الجنوبية».

وطالب البيان بـ«بمعالجة المخرجات النهائية إشكاليات الماضي ومعالجة الاثار السلبية التى خلفها الانقسام السياسي خصوصا على بلديات فزان»، داعيا إلى سرعة «إنجاز المسارات الاممية الثلاث السياسية و العسكرية و الاقتصادية من قبل البعثة الأممية»، و«فتح مكتب تمثيل خاص بالبعثة الاممية في فزان خصوصا المكتب الانساني».

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ويوم الأحد الماضي، اختتمت جلسات الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي التي جرت في العاصمة التونسية على مدى أيام برعاية بعثة الأمم المتحدة، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في مؤتمر صحفي توافق المشاركين على ثلاثة ملفات مهمة تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، وتحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

رفض المجالس التسيرية بفزان

كما دعا المجتمعون إلى «سرعة تفعيل ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية»، و«رفض كل ما يسمى بالمجالس التسيرية بفزان»، ودعوا «وزارة الحكم المحلى بسرعة العمل بقانون (59) ونقل الاختصاصات والبدء من الوزارة نفسها بنقل اختصاصات شركة النظافة العامة و الحرس البلدي للبلديات».

وشملت مطالب الاجتماع «إعادة هيكلة و تحديد احتياجات الخاصة ببلديات فزان من قيمة الخاصة بالتنمية المخصص مسبقا (مليار دينار ليبي)، وإستكمال محطة اوباري الغازية ودعم مشروع خط اوباري الفجيج ومحطة سبها الشمالية»، و«دعم بلديات فزان لمواجهة الموجه الثانية لجائحة كورونا»، و«دعم وتجهيز مطارات الواقعة في نطاق بلديات فزان وزيادة الوجهات الداخلية و تفعيل الوجهات الدولية و صيانة الطرق الرئيسية بقرى ومدن فزان».