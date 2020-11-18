ورشة تدريبية لـ100 شاب في سبها لدعم تحقيق السلام بالجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 09:20 مساء
فعاليات الورشة التدريبية التي أقامتها منظمة «نان مارن» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أقامت منظمة «نان مارن» بمدينة سبها ورشة تدريبة ضمن مشروع «التعايش السلمي والتنمية المجتمعية».

وقال علي السعيدي، أحد المدربين في الورشة لـ«بوابة الوسط»، إن مشروع التعايش السلمي والتنمية المجتمعية يهدف إلى تدريب قرابة 100 شاب وشابة من الجنوب لدعم تحقيق السلام أثناء النزاعات.

وأوضح السعيدي أن المشاركين في الورشة تلقوا عدة تدريبات حول السلام والنزاع والتعريف بأنواع النزاعات، إلى جانب الواسطة وكيفية حل النزاعات الدولية وأنواع المجتمع والمساواة ودعم حقوق المرأة، ودعمها في نشر السلام على المستويين المحلي والدولي.

وقالت آية المبروك، إحدى المشاركات في الورشة لـ«بوابة الوسط»، إن استفادتها من المشاركة كانت كبيرة، حيث تعرفت على مهارات عن كيفية العمل داخل المجتمع من أجل إحلال السلام وحل الخلافات والنزاعات التي تحدث في المجتمع بطريقة علمية.

ويدعم هذا المشروع كل من وزارة الخارجية الإيطالية والمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

فعاليات الورشة التدريبية التي أقامتها منظمة «نان مارن» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الورشة التدريبية التي أقامتها منظمة «نان مارن» في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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