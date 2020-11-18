معيتيق يناقش مع وفد «الوفاق» في «لجنة العشرة» رؤيته للاجتماعات المستقبلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:07 مساء
اجتماع معيتيق مع وفد حكومة الوفاق في لجنة العشرة. الأربعاء 18 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأربعاء، أعضاء الوفد الممثل لحكومة الوفاق الوطني في لجنة العشرة (اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»») وذلك لـ«إحاطته بما تم نقاشه في الاجتماعات السابقة ورؤيتها للاجتماعات المستقبلية»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

واختتمت «لجنة العشرة»، الخميس الماضي، جولتها السادسة من المباحثات التي تجرى برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقرها الدائم في مدينة سرت في اجتماع هو الأول بالمقر، والثاني داخل ليبيا منذ انطلاق أعمالها في فبراير الماضي.

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وقالت البعثة الأممية في بيان إن هدف اجتماع اللجنة في سرت هو «الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف»، مشيرة إلى أنه جاء استكمالًا للمباحثات التي بدأت في غدامس.

وأعلن رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة، سليم رعد، في بيان تلاه نهاية الاجتماع، الذي حضرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما توصل إليه وفدا اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدًا أن مناقشاتهما في اليومين الماضيين «سادتها الروح الإيجابية والوطنية والتفاهم».

اجتماع معيتيق مع وفد حكومة الوفاق في لجنة العشرة. الأربعاء 18 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
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