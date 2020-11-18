وزراء الدفاع الأوروبيون يناقشون سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 07:08 مساء
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. (الإنترنت)

يناقش وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المرتقب، بعد غد الجمعة، سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا، على ما أفاد مصدر أوروبي مطلع وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الأربعاء.

ونقلت «آكي» عن المصدر الأوروبي، الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن «الاتحاد لا يزال على أهبة الاستعداد لوضع آلية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة»، التي أشرفت على توقيع اتفاق بالخصوص في جنيف يوم 23 أكتوبر الماضي.

وأوضح المصدر أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد سيناقشون، خلال اجتماعهم الافتراضي يوم الجمعة المقبل، «سبل المساهمة في تأمين ثبات وديمومة وقف إطلاق النار في ليبيا، باعتباره من أهم عناصر حل الصراع هناك».

وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي «يريد العمل مع الأمم المتحدة والأطراف الليبية لبلورة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكننا ننتظر إشارات من المنظمة الدولية بهذا الشأن»، حسب كلامه.

وأشارت «آكي» إلى أنه من المقرر أن يستمع وزراء الدفاع الأوروبيون إلى إيجاز يقدمه الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، حول آخر تطورات الوضع في ليبيا وعملية «ايريني».

وأكد المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة استعدادهم للمساهمة في حل الصراع في ليبيا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددين على عدم نيتهم المساس بسيادة الليبيين.

وأضاف المصدر أن بروكسل تعتبر أن عملية «إيريني» التي أُطلقت قبل أشهر لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح عبر المتوسط إلى ليبيا، «مساهمة من قبلهم في الجهود الدولية لحل الصراع، وهم مستعدون لفعل المزيد لو كان ذلك ضروريًّا».

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