«صحة الوفاق» تدرس إمكانية استجلاب عناصر طبية ومساعدة من السودان

وفد من وزارة الصحة بحكومة الوفاق يلتقي السفير السوداني، 18 نوفمبر 2020. (صحة الوفاق)

بحث وفد من وزارة الصحة في حكومة الوفاق برئاسة مدير إدارة الشؤون الطبية، اليوم الأربعاء، مع السفير السوداني عثمان محمد البشير، إمكانية استجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من السودان.



وقالت وزارة الصحة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن ذلك يأتي ضمن خطة تدعيم قطاع الصحة بالعناصر الطبية وتبادل الخبرات، لافتة إلى إبداء السفير السوداني «استعداده التام للتعاون في مجال توفير العناصر الطبية والطبية المساعدة».

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وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى «دراسة التجارب السابقة من استجلاب الأطقم السودانية للاستفادة من تجربة التعاقد مع العناصر السودانية في السابق وتفادي تكرار أي أخطاء».