مندوبية ليبيا لدى اليونيسكو تنعى الدكتور عبدالقادر المالح

المندوب الدائم السابق لليبيا لدى اليونيسكو الدكتور عبدالقادر المالح. (الإنترنت)

نعت المندوبية الدائمة لليبيا لدى اليونيسكو، الأربعاء، السفير والمندوب الدائم السابق لليبيا لدى اليونيسكو الدكتور عبدالقادر المالح، والذي توفي مساء الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من عام ونصف العام.



وعمل الراحل مندوبًا دائمًا لليبيا لدى اليونيسكو في الفترة من 2015 وحتى ديسمبر 2019، ورئيسًا للمجموعة العربية العام 2019، وكانت له مساهمات مهمة في التقريب بين وجهات نظر الفرقاء الليبيين من أجل تجاوز هذه المرحلة من تاريخ ليبيا، حسب بيان للمندوبية الدائمة لليبيا لدى اليونيسكو.



وعمل الفقيد ملحقًا علميًّا وثقافيًّا لليبيا في جمهورية بيلاروسيا في الفترة من 2008 إلى 2011، ومستشارًا تربويًّا لمجلس النواب الليبي، ورئيسًا لمشروع تنمية وتطوير النخيل والزيتون على مستوى الجبل الأخضر، وعضوًا في اللجنة العلمية للتقنيات الحيوية، إضافة لعمله كأستاذ ورئيس قسم الأحياء بجامعة عمر المختار في مدينة البيضاء في ليبيا.



وللراحل عدة مؤلفات في مجال تقنيات علوم الأحياء والهندسة الوراثية، وكان الراحل حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة «نيوكاسل أبون تاين» بالمملكة المتحدة، مدرسة العلوم البيولوجية والبيئية.