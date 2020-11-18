رئيس مجلس النواب المصري يدعو عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين» للاجتماع بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 04:58 مساء
رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح و«من يرغب من النواب الليبيين للاجتماع في بيتهم الثاني مجلس النواب المصري» في القاهرة، وفق رسالة وجهها عبدالعال إلى صالح أمس الثلاثاء.

وأوضح عبدالعال في الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن الدعوة تهدف إلى «عقد اجتماع تشاوري يوم 24 نوفمبر 2020 في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا، وذلك من أجل إعادة التئام بين النواب من جميع أنحاء ليبيا، والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الراهنة».

وقال عبدالعال في رسالته للمستشار عقيلة صالح: «قد تتفقون معنا على أهمية تلبية الدعوة للحضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري للتأكيد على مواقفكم الوطنية وتحملكم للأمانة التي حملكم إياها الشعب الليبي العظيم، للعبور به من أزمته الحالية إلى الاستقرار والأمن والرخاء، الذي نتطلع جميعا إلى أن تشهده ليبيا في القريب العاجل».

وأوضح عبدالعال أن هذه الدعوة تأتي «في إطار دعم البرلمان المصري للحوار بين الأشقاء الليبيين فيما بينهم وعبر مؤسساتهم الرسمية، لأجل وضع حل للأزمة الليبية دون أي تدخل أو تأثير، واستكمالا للقاءات القاهرة مع أعضاء البرلمان الليبي».

وأكد عبدالعال في ختام دعوته وقوف مصر «قيادة وحكومة وشعبا خلف أشقائنا الليبيين، لتجاوز محنتهم الحالية ولتحقيق تطلعاتهم لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار».

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