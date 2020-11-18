المشير حفتر يستقبل وفد مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

استقبل القائد العامة للجيش المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش. وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان، إن وفد القبيلة أكد «أهمية دور الجيش الوطني في حماية البلاد وتخليص مدن الجنوب على وجه الخصوص من الجماعات المتطرفة والإجرامية»، منوهًا بجهود «القيادة العامة وما تحاول فعله لإحلال السلام ولم شمل المؤسسة العسكرية وأطياف الشعب الليبي كافة».

- المشير حفتر يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق

بدوره، أثنى المشير حفتر بـ«جهود أبناء قبيلة الحساونة ووقوفهم بجانب جيش بلادهم في حربه ضد الإرهاب والغزاة والطامعين رفقة كل القبائل الليبية...».



ونهاية أكتوبر، استقبل المشير حفتر في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق. وخلال اللقاء «أثنى وفد قبيلة الطوارق على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود».



المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير خليفة حفتر يستقبل وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة بمكتبه في الرجمة، 18 نوفمبر 2020. (القيادة العامة)