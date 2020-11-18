الطب العسكري بـ«دفاع الوفاق» يشارك في دورة «الدعم الصحي بالعمليات»

جانب من مشاركة جهاز الطب العسكري في دورة حول «الدعم الصحي بالعمليات», 18 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

شارك جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في دورة المستوى العالي بعنوان «الدعم الصحي في العمليات» التي نظمتها إسبانيا أمس واليوم، عبر تقنيات الفيديو التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وقالت الوزارة في بيان اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المشاركة في الدورة تأتي في إطار أنشطة العمل متعدد الأطراف لسنة 2020 ضمن مبادرة «5+5 دفاع».

وتابعت أن جهاز الطب العسكري شارك في الدورة من خلال رائد طبيب أيمن محمد سلمان، وإخصائي سالم مخزوم الرطب.

وبحسب بيان الوزارة تأتي الدورة في إطار تكوين الأفراد من أجل تعزيز القدرات في مجال الإسناد الصحي في العمليات وزيادة المعارف وتبادل الخبرات، من خلال تلقي محاضرات في دعم الخدمات الصحية في العمليات العسكرية والإخلاء الطبي الجوي والتدريب والتعليم الاستقصائي لجراحة طب الفضاء ودعم التطبيب عن بعد، ودور الصيدلية لدعم الدفاع والطوارئ.

جانب من مشاركة جهاز الطب العسكري في دورة حول «الدعم الصحي بالعمليات», 18 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)

جانب من مشاركة جهاز الطب العسكري في دورة حول «الدعم الصحي بالعمليات», 18 نوفمبر 2020. (دفاع الوفاق)