ارتفاع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا، اليوم الأربعاء، أمام الدينار في السوق الموازية، مقارنة بآخر سعر مسجل في تعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد الدولار إلى 6.47 دينار، بزيادة 5 قروش عن سعره أمس البالغ 6.42 دينار، وكذلك سعر صرف اليورو بالزيادة نفسها إلى 7.60 دينار، من 7.55 دينار.

فيما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني 10 قروش، مسجلًا 8.50 دينار، مقابل 8.40 دينار أمس، وأيضًا زادت العملة التونسية قرشين إلى 2.35 دينار، مقابل 2.33 دينار أمس، وبالمثل الليرة التركية، التي بيعت بـ 0.84 دينار مقابل 0.82 دينار أمس.