أحوال الطقس اليوم: هطول أمطار متفرقة شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 01:28 مساء
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على شمال ليبيا، تمتد إلى بعض مناطق الدواخل، قد تصحبها سحب رعدية.

وأشار المركز، في النشرة الجوية الصادرة اليوم الأربعاء، أن الأمطار ستكون غزيرة غدا على بعض مناطق الشمال الشرقي، خصوصا الجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من حين لآخر، والفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية، خصوصا على سرت ومرتفعات الجبل الغربي، مع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، وبين 14 و17 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار، ومن المتوقع أن تكون غزيرة يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على مناطق الحمادة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية.

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