توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 10:45 صباحا
جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 529 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 270 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانية بـ87 حالة، ثم زليتن بـ38 حالة، و16 حالة في كل من زوارة وصرمان، و14 حالة في جنزور، وعشر حالات في ترهونة، وتسع حالات في الزهراء، وثماني حالات في كل من غريان والشاطئ والماية، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى ست حالات في كل من طبرق والأصابعة، وخمس حالات في سبها، وأربع حالات في كل من القرة بوللي وبني وليد والخمس و«وادي زمزم وأبونجيم»، وثلاث حالات في قصر بن غشير، وحالتين في الغريفة، وحالة واحدة في كل من غدامس وتازربو والزاوية الجنوب وتراغن والجفارة والمعمورة وقصر الأخيار.

وتماثل للشفاء 756 مصابا، بينهم 385 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في الخمس، وست حالات في غريان، وعشر حالات في العجيلات، و32 حالة في صرمان، و34 حالة في ترهونة، و32 حالة في بني وليد، و18 حالة في زليتن، و236 حالة في مصراتة.

في حين توفي 12 آخرون، بينهم حالتان في طرابلس وصرمان، وأربع حالات في العجيلات، وحالة في زليتن، وثلاث حالات في مصراتة.

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