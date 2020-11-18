ضبط نيجيري بحوزته «3 بلحات» كوكايين في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 10:04 صباحا
المضبوطات. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شخص نيجيري الجنسية، لاتهامه بترويج مخدر الكوكايين بمنطقة جنزور، وبحوزته «ثلاث بلحات تزن 30 جراما» من نوع مخدر الكوكايين.

وبحسب الإدارة في بيان اليوم، فقد وردت معلومات بوجود شخص نيجيري الجنسية يقوم بترويج مخدر الكوكايين بمنطقة جنزور.

وأوضح البيان أنه تم تكليف أعضاء التحري والقبض للتحري وجمع المعلومات، وبكمين محكم «بعملية بيع وشراء معه»، تم ضبطه متلبسا وبحوزته «ثلاث بلحات تزن 30 جراما» من نوع مخدر الكوكايين.
ووفق البيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

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