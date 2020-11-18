«مكافحة الأمراض»: 529 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 756 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 09:55 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 529 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 756 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

تسلم المركز 2815 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 564 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1030 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 406 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 142 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 12 عينة.
 
إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 102 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينتان، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو عشر عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 160 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 75 ألفا و465 حالة، منها 28 ألفا و285 نشطة، وشفاء 46 ألفا و127 مصابا، بينما توفي 1053 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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