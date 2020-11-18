مصراتة تسجل 65 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 08:41 صباحا
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تسجيل 65 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 232 مصابا، في حين توفي خمسة آخرون، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل البلدية، المنشور على صفحة اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6725 حالة، منها 1903 حالات نشطة، وشفاء 4621 مصابًا، بينما توفي 201 آخرون.

وسجلت ليبيا 612 حالة جديدة حسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادرة عن يوم الإثنين الماضي، من بينها 55 إصابة في مصراتة.

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