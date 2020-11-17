معيتيق يبحث مع السايح توفير ميزانيتين لمفوضية الانتخابات لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 05:47 مساء
اجتماع معيتيق والسائح بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.الثلاثاء 17 نوفمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، لمناقشة عمل المفوضية والميزانية التي تتطلبها لإنجاح الانتخابات المتوقع إجراؤها نهاية العام 2021.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع معيتيق والسائح الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء جرى خلاله «التأكيد على توفير الميزانيات المطلوبة من المفوضية».

وأوضحت أن الميزانية «الأولى المتعلقة بإدراج احتياجاتها من الباب الأول والثاني المتعلقة بتسيير عمل المفوضية الخاصة بميزانية العام 2021»، والثانية «الميزانية المطلوبة لإتمام الانتخابات البرلمانية بتخصيص المبلغ اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق لاستصدار قرارات بخصوص الميزانيتين».

- بعد ملتقى تونس.. السراج يقرر تخصيص مبلغ مالي لمفوضية الانتخابات

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، وذلك ترحيبًا بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُـقد في تونس، من الاتفاق على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021.

وأكد السراج، في بيان أصدره مساء أمس الإثنين، «أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن للانتخابات»، مشددًا على «دعمه الكامل هذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين ويشكل أساس مبادراته التي طرحها تباعًا للخروج من الأزمة الراهنة، وكان آخرها في شهر يونيو 2019 التي نصت على عقد ملتقى ليبي يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب».

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