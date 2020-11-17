تشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 04:27 مساء
من أعمال تجهيز وتشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس، 17 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تجهيز وتشغيل المحطة الجاهزة «العباني» بطريق المطار بفضل جهود فرق الصيانة بدائرة توزيع السواني.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن محطة «العباني» تحل بديلًا للمحطة الأرضية المحروقة ضمن الأضرار التي لحقت بمناطق جنوب طرابلس.

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وأمس الإثنين، أعلنت شركة الكهرباء عودة التيار الكهربائي إلى أحياء سكنية في عين زارة بعد إجراء أعمال صيانة. وشملت أعمال الصيانة تركيب محطات هوائية وأرضية وشبكات هوائية متضررة بالمنطقة.

من أعمال تجهيز وتشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس، 17 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجهيز وتشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس، 17 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجهيز وتشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس، 17 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)
من أعمال تجهيز وتشغيل محطة «العباني» الجاهزة بطريق المطار جنوب طرابلس، 17 نوفمبر 2020. (شركة الكهرباء)
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