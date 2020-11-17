«مكافحة الأمراض»: 612 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 11:21 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 638 مصابا، في حين توفى 16 آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واستلم المركز 4347 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1692 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 970 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 185 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 134 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 411 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 143 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 144 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة 80 عينة، والمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد 75 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 200 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا 8 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 202 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 11 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 74 ألفا و936 حالة، منها 28 ألفا و524 نشطة، و45 ألفا و371 متعافى، إضافة إلى وفاة 1041 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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