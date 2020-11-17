أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 10:28 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار بنسبة جيدة على مناطق الشمال الغربي، التي ستشهد تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية.

وأوضح المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الأمطار ستشمل مناطق الشمال الشرقي بداية من ليلة غد الأربعاء.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر ظهر اليوم، مصحوبة بخلايا رعدية، وتكون الأمطار بنسبة جيدة إلى غزيرة، ما يتسبب في جريان المياه في الأودية، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار جيدة بدءًا من يوم الخميس، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 19 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بـ3 ملايين وظيفة بـ«رواتب محترمة» ويوجه رسالة للأثرياء
دولى
كيف علقت الصحافة الفرنسية على ملتقى تونس؟
ليبيا
انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واجه أمراض الشتاء بهذه الأسلحة الغذائية