55 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و4 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 09:32 صباحا
سرير في مركز العزل الثاني بمصراتة، 16 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس في البلدية، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 41 مصابًا، في حين توفي 4 آخرون، حسب تحديث الوضع الوبائي المنشور على صفحة اللجنة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالوباء في مصراتة إلى 6660 حالة، منها 2075 حالات نشطة، وشفاء 4389 مصابًا، بينما توفي 196 آخرون.

وسجلت ليبيا 722 حالة جديدة حسب آخر إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادرة عن يوم الأحد الماضي، من بينها 68 إصابة في مصراتة.

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