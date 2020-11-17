«تعليم الموقتة» تحدد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلاب النقل

شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر وزير التعليم بالحكومة الموقتة، د.فوزي بو مريز، مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2021/2020م.

ووفق القرار رقم 359 لسنة 2020، فإن بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي ستكون في 28 نوفمبر الجاري، أما بخصوص مراحل التعليم السنوي فستكون في 5 ديسمبر المقبل.

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ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل في 11 مارس من العام المقبل، فيما يؤدي طلاب سنوات النقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 13 إلى 25 مارس من العام المقبل، وفق قرار وزير التعليم.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 27 مارس من العام المقبل، في حين تكون عطلة منتصف السنة في الفترة من 17 أبريل إلى 16 مايو، ليجري استئناف الدراسة عقب عطلة السنة الدراسية في 17 مايو وينتهي الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل في مطلع يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب النقل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 3 إلى 15 يوليو، وامتحانات الدور الثاني من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر، بينما يبدأ العام الدراسي 2021 - 2022 في 30 أكتوبر من العام المقبل، حسب القرار.