مجلس التخطيط الوطني يعرض مشروعه في إدارة وبناء الدولة بجامعة أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 11:01 مساء
اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

عرض مجلس التخطيط الوطني، صباح اليوم الإثنين، مشروعه لإدارة وبناء الدولة الليبية بقاعة الاجتماعات في جامعة أجدابيا خلال زيارته للمدينة بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك ضمن لقاءات متعددة يجريها مجلس التخطيط مع الجامعات الليبية.

وقال رئيس مجلس التخطيط الوطني، الدكتور مفتاح الحرير لـ«بوابة الوسط»، إن الهدف من الاجتماع هو تدارس الآليات التي تمكن أعضاء هيئة التدريس والمهتمين والمختصين في الجامعات الليبية من المشاركة في المشروع الوطني لإدارة وبناء الدولة الذي يعده مجلس التخطيط الوطني ويأمل مشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس في المشروع الذي سيعرض على السلطة التنفيذية القادمة بعد الانتهاء من الحوار السياسي القائم.

وأضاف الحرير أنه يأمل أن ينتج عن الحوار السياسي حكومة وطنية موحدة تطرح أمامها كافة الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لكي يكون هو صوت الخبرة والمختصين في هذه الجامعات، الذي يشكل قاعدة مفيدة في بناء الدولة.

من جهته قال رئيس جامعة أجدابيا، الدكتور محمد سعيد بوحليقة لـ«بوابة الوسط» إن مجلس التخطيط الوطني طرح خلال الاجتماع أربعة مسارات للبناء: هي المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، التي تتضمن أفكار ومبادرات المشروع،

وأكد بوحليقة أن القائمين على المشروع «تقبلوا بصدر رحب آراء عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة» حول المشروع ومساراته والأفكار والمبادرات التي يتضمنها، متمنيًا أن يساهم ذلك في الخروج بمشروع وطني موحد يساهم في بناء الدولة الليبية، وأن يوفق الجميع في هذا العمل.

اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
اجتماع مجلس التخطيط الوطني مع رئيس وعمداء كليات جامعة أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)
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