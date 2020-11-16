قرب اعتماد قسم اللغات الأوروبية والآسيوية بجامعة بنغازي لأول مرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 06:25 مساء
لجنة من المركز الوطني لضمان الجودة، تزور كلية اللغات بجامعة بنغازي, 16 نوفمبر 2020. (جامعة بنغازي)

زارت لجنة من المركز الوطني لضمان الجودة، كلية اللغات بجامعة بنغازي، للاطلاع على برنامج قسم اللغات الأوروبية والآسيوية بالكلية، تمهيدا لاعتماده بشكل رسمي.

وقالت عميد الكلية ومدير مكتب ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة الأستاذ الدكتور نوارة أمسلم، بأن قسم اللغات الأوروبية والآسيوية كان من ضمن الأقسام المعتمدة، وفق خطة كلية اللغات عندما تم تفعيل الكلية من قبل مجلسي الكلية، وجامعة بنغازي في عام 2019.

وبحسب البيان كان في استقبال اللجنة الدكتور نوارة، ووكيل كلية اللغات الأستاذ الدكتور رمضان المجراب، ورؤساء الأقسام العلمية، واستمعت اللجنة لشرح وافٍ عن القسم يتضمن الرؤية، والرسالة، والأهداف، بالإضافة إلى عرض للخطة الدراسية للقسم بشعبتيه (إنجليزي - إيطالي / إنجليزي – فرنسي ).

ويعد هذا القسم الأول من نوعه في ليبيا، إذ يتحصل الطالب فيه على شهادة في لغتين الأمر الذي يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ليبيا، فيما ستبدأ الدراسة بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية والاعتماد من المركز الوطني لضمان الجودة.

وأضافت الدكتور نوارة «نحن نطمح في المستقبل القريب إلى فتح شعب لغات أخرى مثل اللغة الصينية، واللغة الكورية، واللغة الألمانية».

لجنة من المركز الوطني لضمان الجودة، تزور كلية اللغات بجامعة بنغازي, 16 نوفمبر 2020. (جامعة بنغازي)
لجنة من المركز الوطني لضمان الجودة، تزور كلية اللغات بجامعة بنغازي, 16 نوفمبر 2020. (جامعة بنغازي)
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