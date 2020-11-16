«اقتصاد الوفاق» تبحث وضع ضوابط واشتراطات منظمة لاستيراد الكبد المجمد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 06:06 مساء
اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق, 16 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحثت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، آليات وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الكبد المجمد.

جاء ذلك خلال اجتماع بالوزارة اليوم، ترأسه مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة مصطفى قدارة، وبحضور رئيس قسم الاستيراد والتصدير بالإدارة، ومدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير مكتب المتابعة وتأكيد الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ورئيس قسم المواصفات بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة كيفية استيراد الكبد المجمد، وفق الاشتراطات الصحية القياسية حسب المواصفة الليبية المعتمدة، وإمكانية منح الإذن المسبق لاستيرادها واعتماد مراكز الذبح بالدول المصدرة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وفق الشريعة الإسلامية الذبح الحلال.

كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل غرفة، تضم وزارة الاقتصاد والصناعة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والمركز الوطني للصحة الحيوانية، تتولى وضع آلية لمنح الإذن المسبق لاستيراد الكبد المجمد، وفق المواصفة الليبية المعتمدة، واعتماد مراكز الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق, 16 نوفمبر 2020. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب