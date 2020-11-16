إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي الحرابة

مواطن يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية يوم 15 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مساء اليوم الإثنين، النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي الحرابة، التي جرت يوم 15 أكتوبر الماضي.

وأسفرت انتخابات المجلس البلدي الحرابة، وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة ونشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن تصدر قائمة «التميز» للمقاعد المخصصة للفئة العامة بعد حصولها على 766 صوتًا.

وحصل نوري مسعود سالم الخلاص على 1029 صوتًا ليتصدر فئة المرشحين على المقعد المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، كما حصلت سارة مسعود خليفة على 846 صوتًا لتتصدر فئة المرشحين على مقعد المرأة.

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وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الحرابة 44%، بواقع 2879 ناخبًا أدلوا بأصواتهم من إجمالي 6540 ناخبًا مسجلين في جداول الناخبين بالبلدية، وفق اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وتنافس في انتخابات المجلس البلدي الحرابة 5 قوائم على المقاعد المخصصة للفئة العامة، وأربعة مرشحين على المقعد المخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، وثلاث مرشحات على المقعد المخصص للمرأة.