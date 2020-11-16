المشري يبحث مع وزير خارجية مالطا المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 03:14 مساء
المشري خلال استقباله وزير الخارجية المالطي، طرابلس، 16 نوفمبر 2020. (مجلس الدولة)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين، وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث ناقشا المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الليبية.

وسلم المشري رسالة خطية إلى الوزير يشكر فيها الرئيس المالطي على «الدور الإيجابي الذي تلعبه الجارة مالطا في حل الأزمة الليبية، وإنجاح الحوار السياسي، بالإضافة إلى عملية إنقاذ العالقين في وسط البحر أخيرا»، حسب بيان للمجلس.

وناقش الاجتماع «المشاورات الجارية في تونس والجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر2021»، وفق البيان، مشيرا إلى ترحيب المشري بالاتفاق.

وأضاف المشري: «يمكن إجراء استفتاء على الدستور في 17 فبراير القادم»، معتبرا أن مجلس الدولة حريص على أن «تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسس صلبة ومتينة».

جانب من لقاء المشري مع وزير الخارجية المالطي، طرابلس، 16 نوفمبر 2020. (مجلس الدولة)
جانب من لقاء المشري مع وزير الخارجية المالطي، طرابلس، 16 نوفمبر 2020. (مجلس الدولة)
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