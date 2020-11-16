وليامز في البريقة لمناقشة «إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية»

ستيفاني وليامز أثناء وصولها إلى البريقة للمشاركة في اجتماع مناقشة وضع حرس المنشآت النفطية.

وصلت المبعوثة الخاصة لأمين الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز ظهر اليوم، الإثنين، إلى البريقة على متن طائرة حطَّت بمطار مرسى البريقة النفطي، حسبما أكد مصدر لـ«بوابة الوسط»؛ إذ إنه من المقرر أن تشارك في اجتماع اللجنة المنبثقة عن اتفاق «5+5» الخاص بوضع حرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «لجنة العشرة» شكلت لجنة فرعية للاتفاق على وضع حرس المنشآت النفطية مستقبلًا. واتفقت في وقت سابق على «تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط، بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية».

وعقدت اللجنة الاجتماع الأول بمقرها الدائم في مدينة سرت، الأسبوع الماضي، واستمر ثلاثة أيام؛ وذلك عقب اجتماع أول في مدينة غدامس، للمرة الأولى داخل ليبيا.

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ومساء الخميس، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه جرى خلال اجتماع سرت الأول الاتفاق على البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة.

رئيسا حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، يمينا، والعميد على امحمد الديب يصلان إلى البريقة.

ضباط بجهاز حرس المنشآت النفطية في البريقة قبل بدء الاجتماع.

صنع الله ومدير إدارة شركة سرت مسعود سليمان قبل اجتماع مناقشة وضع حرس المنشآت النفطية.